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彩繪結合蒜香藤花 淡水藝術家創意好吸睛

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水區衛浴設備工廠圍牆上的蒜香藤結合彩繪，繪出洗泡泡浴的可愛圖案，由於創意十足，吸引不少人來拍照打卡。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區衛浴設備工廠圍牆上的蒜香藤結合彩繪，繪出洗泡泡浴的可愛圖案，由於創意十足，吸引不少人來拍照打卡。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水區忠寮里的一處衛浴設備工廠，因工廠老闆看到工廠圍牆外有蒜香藤花開的景像，因此請身為在地藝術家的女兒來作畫，巧妙的將工廠圍牆上的蒜香藤結合彩繪出洗泡泡浴的可愛圖案，由於創意十足，吸引不少人來拍照打卡。

牆壁上頭畫著一正在洗泡泡浴的可愛圖案，不過畫中人物的頭頂正好是圍牆上的植栽，這是工廠老闆的女兒正好是淡水的在地藝術家游智涵的作品。

藝術家游智涵表示，會有這樣的想法，是因為現在這一處的植栽花正盛開，加上這裡是做衛浴設備的廠區，就此聯想，畫出可愛逗趣的彩繪藝術。

游智涵指出，每到秋冬季節就是蒜香藤的開花期，而畫出洗澡的人物，在週圍都是山林田野的忠寮里，想像著一邊泡澡一邊看風景，將上頭的蒜香藤結合到彩繪的藝術當中，也是希望將藝術融入到居民的生活。

圍牆主人也是這一座衛浴工廠老闆 游連添則說，日前看到圍牆外蒜香藤花開的美麗，想在下方加點什麼，後來請到藝術家女兒來作畫，沒想到畫出這麼有趣的牆面彩繪，過去都會有民眾來到這裡拍照打卡，也希望在這小小農村當中，用生活藝術增添些許的樂趣。

藝術家 淡水

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