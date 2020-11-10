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是否參選台北市長？黃珊珊：當議員就開始準備

中央社 / 台北10日電
台北市長柯文哲（右）、副市長黃珊珊（左）。聯合報記者曾吉松／攝影
台北市長柯文哲（右）、副市長黃珊珊（左）。聯合報記者曾吉松／攝影

北市議員李柏毅質詢時問及下一屆北市市長人選議題，市長柯文哲今天說，副市長黃珊珊應會投入選舉；黃珊珊表示，她從當議員就開始準備，並稱目前仍是讀書階段。

柯文哲下午率領各部會首長列席北市議會市政總質詢並備詢。國民黨市議員李柏毅拿出立法委員蔣萬安、衛生福利部長陳時中、北市副市長黃珊珊照片，詢問柯文哲誰會選下一任北市市長。

柯文哲說，黃珊珊意志力不錯，且很認真學習，且他也是很好教練，另外2個人不知道會不會參選，但他認為黃珊珊會參選，從這2年來看，不管是台灣、美國選舉都變化太快，他認為每天把自己該做事情做好，好好準備，其他由上天決定。

李柏毅隨即問詢問台上的黃珊珊是否已準備參選？黃珊珊說，她從當市議員時就開始準備，但她舉例，目前仍是讀書階段，要考試時再說，且不評論其他人選，並相信市民自有公評。

黃珊珊 北市 柯文哲

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