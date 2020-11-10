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北市府官員言語霸凌同事？ 柯文哲自認更兇：私下偷錄音就槍斃

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲（右）下午在議會接受質詢。記者曾吉松／攝影
台北市長柯文哲（右）下午在議會接受質詢。記者曾吉松／攝影

北市體育局長李再立再遭同仁投訴，指開局務會議時，竟嗆同仁「你整我較容易？還是我整你較容易？」議員李柏毅質疑，李再立疑恐嚇同仁？北市府在開會？還是黑道開香膛？柯文哲回應，他不鼓勵言語霸凌，不過若他當老闆，「若同仁在底下給我偷錄音，我就槍斃」，有問題應該大家公開講。

台北市長柯文哲今天赴議會市政總質詢，議員李柏毅質疑，體育局長李再立將不對外開放的會議室，作為與自己研究生的會議使用，質疑李公器私用，甚至體育局不對外開放的會議室，怎可從去年開始，每一個月都被預約，被局長作為私人用途？

柯文哲先問，「是晚上時間使用？」議員回答，「下午五點半使用，所以北市府局處首長下午五點半就下班？」柯文哲回應，也許這就是灰色地帶吧。柯說，「若私人用途，還是要看私到什麼程度？乾脆就訂一個規定訂清楚，不要讓人誤導法網。」

另外，李柏毅也在議場提出一段11月4日的錄音檔，錄音檔內容為李再立在體育局的局務會議中，嗆同仁「你有朋友，我也有朋友，我也有學生是當記者」、「誰丟了東西，大家心裡都有數」、「你整我較容易？還是我整你較容易？」「我台語不好，我不喜歡被人家卡」，議員質疑，李再立是在恐嚇同仁？

對此，柯文哲回應，「我有時候還比這個兇」，「若我當老闆，底下給我偷錄音，我就槍斃，有問題應該大家公開講。」

對於體育局長李再立遭同仁投訴多，柯文哲說，「我不會鼓勵言語霸凌」，「我們每天講這麼多話，不要用一句話就.....，我會跟他講。」但他非常反對(偷錄)惡劣文化，議員說，這不是偷錄音，柯打斷說，「表示我們這麼公開透明？」

柯文哲表示，這有改進的空間，但沒有這麼嚴重。北市人事處表示，如果同仁對工作環境有恐懼，可以提出申訴。議員則要求柯文哲一月內處理。

柯文哲 北市 體育

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