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林口運動公園發現紅火蟻蹤跡 公所：已噴藥監測

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
有民眾發現林口運動公園竟有紅火蟻，林口區公所表示，目前已在現場拉起封鎖線，提醒民眾避免靠近，公所已指派專人進行施藥與監測。圖／林口區公所提供
有民眾發現林口運動公園竟有紅火蟻，林口區公所表示，目前已在現場拉起封鎖線，提醒民眾避免靠近，公所已指派專人進行施藥與監測。圖／林口區公所提供

新北市林口區持續開發中，但有民眾發現林口運動公園竟有紅火蟻，林口區公所表示，目前已在現場拉起封鎖線，提醒民眾避免靠近，公所已指派專人進行施藥與監測。

林口區公所表示，昨天上午經熱心民眾向市議員蔡淑君通報，發現林口運動公園疑似有紅火蟻出現，公所獲報立即前往確認，因現場尚無明顯蟻丘，經現場測試，初步判定應屬入侵紅火蟻，為民眾活動安全，公所已盡速拉起封鎖線，提醒民眾勿靠近，也立即施藥，進行防治。

10月中旬，林口轉運站的開發基地才剛解除列管紅火蟻管制，林口運動公園就發現紅火蟻的蹤跡，林口區公所解釋．林口現今因為許多建案蓬勃開發中，土方或植栽移動皆有可能帶來火蟻，公所已指派專人進行施藥與監測，期待給民眾安全活動空間。

林口 紅火蟻

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