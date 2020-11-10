農民控新北要蓋第二個「美河市」 市府抗議爆衝突

新北市三鶯捷運目前持續興建中，但三峽龍埔里50多位農民10日上午至新北市府衝撞抗議，痛批新北市捷運局以連哄帶騙方式向長者協議價購取得土地，且本來僅說要購買1.8公頃，現在又增加12.3公頃，目的還是為了蓋聯開宅，根本是官商勾結；新北市捷運局表示，全案是依行政院核定的行政院的綜規報告，辦理都市計畫變更，政府為了保障地主權益，開發大樓會讓地主優先選屋。

50多位農民10日上午集結至新北市政府面前舉布條抗議，要求新北市長侯友宜出面說明，過程中還因不滿新北市捷運局僅派工程師出來敷衍，想直接進市府，被員警擋下，發生衝突。

三峽龍埔里自救會員陳永昌說，新北市的人跑到龍埔里要向221名地主購買土地，但又用嫌惡設施來壓低價格，想藉由長者不懂行情，騙購土地。

陳永昌表示，地方其實都很支持興建捷運，但市府最一開始僅說要購買1.8公頃，後來卻為了要蓋聯開宅，想再增購12.3公頃，但這根本就是美和市翻版，認為是官商勾結，圖利財團。

捷運局回應，全案是依照行政院核定的行政院的綜規報告，辦理都市計畫變更，專業人員認為該土地可做更有效的利用，目前機廠用地協議價購是依照土地徵收條例採市價評估，初步評估該案開發後地主權益可增值6成以上；另外開發過程是公開透明的，不只會對參與開發的地主說明未來產品規畫，開發大樓也會讓地主優先選屋。

捷運局表示，目前有3家估價師以「不動產估價技術規則」及「土地徵收補償市價查估辦法」2種法令分別來評估土地市價，會採價格最高者與地主協議價購，民眾可以選擇參與開發案或者以協議價購售出土地。