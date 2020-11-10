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地主抗議捷運低價收購 新北巿府：地主可增值6成

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
龍埔里反徵收自救會今至新北市府抗議。圖／民眾提供
龍埔里反徵收自救會今至新北市府抗議。圖／民眾提供

新北三鶯線目前仍如火如荼施工中，今有地主前來新市府抗議，指出三峽龍埔捷運機廠站以捷運設施用地徵收，今年5月卻變更為捷運開發區，形同低價收購再以捷運聯開案獲取暴利，宛如美河市翻版。新北捷運局指出，與美河市不同，均充分保障地主權益。

三鶯線全長14.29公里、共設置12站，起於土城線頂埔站，最後至鳳鳴國中轉福德一街設置端點站及尾軌，保留未來延伸至桃園八德地區，與桃園綠線銜接轉乘，三鶯線也在LB05站（龍埔站）設立捷運機廠。

今有多名的地主組成龍埔里反徵收自救會至新北市府抗議，地主陳建志說，當初徵收是以捷運設施用地，但今年5月通過都市計畫變更為捷運開發區，本來的捷運設施變成聯合開發案，地主是支持捷運，反對官商勾結圖。

自救會指出，台北市府的美河市爭議，當時徵收的土地一坪7萬8000元，蓋成美河市後卻漲到1坪220萬元，如今LB05站的捷運機廠，協議價購過程有農民指出變成脅迫價購、低價收購。

新北捷運局指出，目前機廠用地協議價購依土地徵收條例採市價評估，有別於美河市聯合開發案以公告現值加成補償，初步評估開發後，地主權益可增值6成以上，故目前達成協議地主約8成參與或保留開發權利，2成領取土地補償款。

捷運局說，開發過程透明公開，也會邀集參與開發地主，，說明未來產品規劃、地主最低分回比例等招商條件，聽取地主意見後再以公開徵求並以評選方式擇定最優投資人，且開發大樓由地主優先選屋。

捷運局表示，目前委由3家估價師各以「不動產估價技術規則」及「土地徵收補償市價查估辦法」2種法令評估土地市價，並由6本估價報告中，採價格最高者與地主協議價購。

捷運 美河市

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