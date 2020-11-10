「性別平等指標挑戰營」透過學習 讓企業更穩固

妳／你知道「性別工作平等」是甚麼嗎？臺北市政府推廣性平工作指標多年，日前舉辦的挑戰營，吸引不少職場男女參加，內容從工作與家庭的平衡、職場安全、友善孕育措施、多元共融到性平認證，以分組討論、趣味學習的方式展開。

臺北市勞動局副局長徐玉雪表示，「性別平等工作指標」是希望建構在友善的職場上，讓大家都能從基本的指標努力，如何跟多元性別的同仁相處、如何與不同性別的人相處，「我想是互相尊重的，透過學習，也讓我們的企業更穩固。」

參加挑戰營的學員來自各行各業，從媒體、房仲、餐旅到生技等產業，分享互動的過程，也因產業有別，激盪出更多觀點。前中視企業公會理事長周立里認為，臺灣職場以男性主管居多，女生基本上做基層工作較多，女性要升遷的管道也不太容易，每年到了打年終考績、討論隔年升等時，男生也是較具優勢，為了縮短性別差異、推動的性別平等指標，在其中互相學習，很有意義。

生技業資深人資經理陳佳欣也笑說，中間確實有些挑戰，像是要如何得分、拿到認證。飯店業人資經理蔣佩娟認為，即在現今，性別平等、職場友善措施也還有很多進步的空間，學習到調整的方式，在此獲益良多。

國立台北大學法律系教授郭玲惠指出，性別平等指標在臺北已經醞釀多年，從指標建立到讓企業了解，臺北推動性平已有成果，如今有些單位不知怎麼做，有些已做得很好，希望發揮「母雞帶小雞」延續此一精神。