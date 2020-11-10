北市2公廁不合格 微風台北車站、自強市場各罰1200元

為維護公廁品質，台北市環保局每日巡查公廁，這波將告發2件公廁不合格，包含微風台北車站2號男廁、自強綜合市場不符規定，已依違反「廢棄物清理法」各處1200元罰鍰，同時要求限期改善。這2件公廁經過環保局複查後，均已完成改善。

北市環保局表示，為了維護公廁的清潔，統計今年1至10月，環保局共查核3萬3385座次公廁，其中10月查核3615座次，結果2件不合格。

環保局指出，環保署為提升全國公廁環境整潔，10月23日也函釋各縣市政府，公廁潔淨與公共衛生有關，公廁管理單位應善盡清潔與維護責任，經稽查有髒污或廢棄物未清除，已符合違反廢棄物清理法，可依規定查處告發；呼籲各公廁管理單位，應隨時維持公廁內部清潔，提供民眾一個不髒、不濕、不臭的如廁環境。