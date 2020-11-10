北市汙水接管提高經費 改設汙水坑最高補助12萬

台北市目前仍有22萬戶尚未進行家戶汙水接管，北市府為提升市民居住品質及打造優良生活環境，鼓勵民眾積極配合汙水接管，不僅免費還擴大補助對象，提高補助經費至5萬2000元，最高可達12萬元。

北市衛工處長林昆虎指出，北市接管戶數達89萬餘戶，占全市79.75%，普及率全國最高。目前尚未接管的22萬戶因現場施工條件不足、都更程序、無接管意願、位於山區或老舊社區等，導致接管速度無法快速推進，並維持每年接管1萬戶的目標。

林昆虎表示，為了克服接管瓶頸，北市府首先放寬申請條件並加碼補助金額，只要是1999年2月13日前取得建照的合法建物，經委託技師公會的專業技師免費鑑定符合補助規定者，住戶修改室內汙水管線廢除化糞池或改為汙水坑，並將汙水接入公共汙水下水道系統，每處最少補助5萬2000元，最高可達12萬元。

補助情況分為5種，第一，建照為1999年2月14日之後有特殊情況者，改設汙水坑者，依照建物既有化糞池樓層提供補助，設置於建物地下1樓者補助8萬、地下2樓者10萬、地下3樓者12萬；第二，廢除化憤池者每處補助5萬2000元；第三，陽光樓廢除建物化糞池及地下化糞池並改為汙水坑者，化糞池每處5萬2000元、設置建物地下3樓者最高補助12萬。

第四，山坡地建物因有高低差問題，改設為汙水坑，依照建物既有化糞池設置的高低差提供補助，高度差3.6公尺以下者，每處補助8萬元、高差超過3.6公尺未達7.2公尺者，補助10萬元、高差超過7.2公尺者補助12萬元；島式化糞池改設為汙水坑，同樣依照建物既有化糞池設置的高低差提供補助，其補助標準如同山坡地建物。