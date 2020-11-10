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免出國也有光影秀 新北歡樂耶誕城又一景點曝光

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北歡樂耶誕城位於府中456行政園區的「花漾」近期曝光，讓不少民眾讚嘆一定要去。圖／新北觀旅局提供
新北歡樂耶誕城位於府中456行政園區的「花漾」近期曝光，讓不少民眾讚嘆一定要去。圖／新北觀旅局提供

2020新北歡樂耶誕城將在11月13日正式點燈，距離開城只剩下3天，今年除了與迪士尼合作外，舉辦時間又更加拉長，地點更延伸到府中商圈，其中位於府中456行政園區的「花漾」近期曝光，不少民眾讚嘆「一定要去」。

新北歡樂耶誕城目前還未正式開城，但日前曝光的「夢境漫遊」，巨型妙妙貓早就吸引民眾前往拍照，除此之外，過去只有在晚上搭配光雕的耶誕樹，今年更正式打造成連白天都能拍照的耶誕樹，也已經是搶拍的熱點。

歡樂耶誕城還有多項設施正在趕工搭建中，近期府中商圈的「花漾」，像是日本常見的光影作品，新北觀旅局指出，該處用竹子搭建的隧道，四周用仿生的草皮搭配投影機投影水波紋，讓草皮像是隨著風搖擺，透過錄影的成效會更好。

新北 歡樂耶誕城 夢境

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