新北擬在大漢溪攔砂壩籌建水上樂園 有3關鍵要克服

新北市水利局計在大漢溪攔砂壩籌建水上樂園，目前規畫在柑園大橋與柑園二橋間評估設置攔河堰，再進一步打造親水空間，須考量工程壽命、水質等問題，經費也希望向中央爭取。

八仙樂園因塵爆事件停業迄今，新北市內遊樂園僅剩雲仙樂園等地，路途卻遙遠，水利局決定利用河床設置可拆卸移動的水上樂園，希望爭取中央經費支持。

水利局表示，大漢溪在三峽河匯流口上下游已分別完成整治，達到100年、200年洪水頻率保護標準，但因近年極端氣候影響，防洪工程有極限，所以規畫水上樂園之餘，河道水利構造設施也都要考量防洪安全，審慎評估。

因上游石門水庫嚴重淤積，目前排砂量每年預估207萬立方公尺，第一階段阿姆坪防淤隧道工程預計今年底完工，將增加64萬立方公尺排砂量，第二階段大灣坪隧道將增加71萬立方公尺排砂量，屆時總排砂量每年將達342萬立方公尺，施設堰壩營造水域，在工程壽命及維護上都可能受到重大影響。

水利局表示，目前樹林、三峽、鶯歌大漢溪水域歷年檢測水質均屬中度汙染，是因上游桃園汙水接管還在起步階段，各類汙染源處理也要詳細評估，水質改善是否可讓市民親水無虞是關鍵。