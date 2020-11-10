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新店明城里長楊基生被發動罷免進第2階段 8天達標2/3

聯合報 / 記者施鴻基王長鼎／新北即時報導

新北市新店區明城里長葉承等人發起罷免里長楊基生，已進入第2階段連署，截至目前獲得近200份連署書。葉承等人認為楊基生怠忽職守、服務停擺，還製造對立，已不適任里長職務。記者上午打3次手機聯繫楊，但皆響到進入語音信箱，未接電話；市內電話也無人接聽。

新店區日興里前里長高志堅因病過世，本月初才補選出里長；如今明城里又有人發起罷免里長，有人質疑「新店到底是出了什麼狀況」。

市選委會表示，明城里居民葉承等人不滿「新北市新店區明誠里」里長楊基生未盡職責，發動罷免，第一階段需連署30份，已送件40份到市選委會，最後核定有效連署32份，隨即進入第2階段連署。

第二階段連署從本月3日開始，一直到22日，共20天，需完成有效連署件數299份，地方上預估最後可能連署350份到380份，將於23日送交市選委會審查。如果達標，就會公告罷免投票日程。

依規定，明城里有效投票人數為2989人，投票當日需750人到場投票，並有376票贊成罷免，才能成功完成罷免。

葉承表示，連署進入第8天，截至今天上午，已經獲得192份連署書，且持續增加中。包括他在內的許多里民認為楊基生在黎明清境協商、大南巴士通車等事件都損害里民利益，且上任後未履行政見，服務停擺，因而決定發動罷免。

罷免 投票

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