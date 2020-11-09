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小鬼猝死震驚社會 北市年輕獨居死亡數比獨老多6成

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議員戴錫欽（左）指出，北市未滿65歲獨居者死亡數比獨老多，應研議方案讓非獨老獨居者享有與獨老同樣品質救援服務。圖／截自北市議會影片
北市議員戴錫欽（左）指出，北市未滿65歲獨居者死亡數比獨老多，應研議方案讓非獨老獨居者享有與獨老同樣品質救援服務。圖／截自北市議會影片

藝人羅霈穎、小鬼黃鴻升先後猝死家中震驚社會，也讓「獨居」議題受到注視，台北市長柯文哲今赴議會總質詢，北市議員戴錫欽指出，北市針對獨居老人推動「緊急救援系統」，求救率逐年上升顯見成效，但死亡率不減反增，甚至發現64歲以下非獨老者的死亡數比獨老多逾6成，要求市府讓非獨老者也可享同品質救援服務。

戴錫欽表示，北市未滿65歲獨居者在宅死亡率卻比獨老來得高。戴錫欽指出，2018年死亡人數為17902人、2019年18024人，2018年獨居在宅往生數為82人、2019年134人。

其中，獨老在宅往生數為32人，死亡率0.18%、2019年死亡人數50人、死亡率0.28%；非獨老的獨居者2018年在宅往生數為50人，死亡率0.28％、2019年死亡人數84人、死亡率0.47％，且年齡介於40至55歲。

然而，市府今年針對有意願且符合資格者，編列約2700餘萬預算，提供獨老8大項緊急救援系統服務，包含主機、扣押環（隨時帶在手上）、每日報安提醒、健康諮詢以及紅外線、瓦斯、火災偵測器，社工也會每月訪查，公費補助，每人只需自費1200元；倘若民眾自費1000元購買救援系統，僅能買到前3項服務。

戴錫欽說，64歲以下的獨居者死亡率比獨老者高，但市府並無提供緊急救援系統，僅能自費與民間業者購買，但業者對於「自費購買者」只願提供3項，缺少健康諮詢、紅外線偵測器、瓦斯偵測器、火警偵測器及社工每月訪視服務。

戴建議，未來市府應與業者合作，除了讓64歲以下獨居者自費購買與獨老者同品質的救援保障，更要求研議如何增加獨老使用緊急救援服務的人數，才能確實降低死亡數，避免憾事發生。

對此，柯文哲表示，數字會說話，非獨老的獨居者比獨老的在宅死亡率高，若使用數量增大，其費用就會下降，值得研究，承諾要求北市社會局跟資訊局在1個月內初步研擬相關方案。

獨居老人 北市 小鬼

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