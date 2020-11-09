樹林焚化爐停運民眾憂漲價 市府：家戶垃圾不受影響

民間業者在五股觀音山設置焚化廠整建期間廢棄物暫置場，市府會勘發現業者違反規定，廢止臨時貯存場設置許可，民眾擔心清運垃圾價格飆漲。環保局回應，市府收取垃圾會以家用垃圾為主，就算樹林焚化爐停止運作，也不會影響大部分民眾權益。

樹林焚化爐全廠3爐將在12月停機，更新中控設備一個月，屆時新北將僅剩八里焚化爐、新店焚化爐可運作，預計樹林焚化爐將累積2萬7000噸垃圾，民眾憂心，清運業者是否會趁機拉抬清運價格。

新北市環保局簡任技正孫忠偉表示，市府會在收垃圾時，會優先以家戶垃圾為主要對象，所以民眾只要使用專用垃圾袋，都能交由市府清潔隊，讓他們運至另兩座焚化爐焚燒，一般民眾不用擔心價格飆漲問題。

孫忠偉指出，民間清運業者的垃圾處理價格是市場機制，市府不會刻意介入，但若有民眾發現清運業者藉由樹林焚化爐停止營運作為藉口，惡意調漲價格，可向環保局反映，若市府認定業者有不合理的違規行為，將依廢棄物清除許可辦法處理，最嚴重可以撤照。

環保局表示，樹林焚化爐停止運作最主要影響到的應是大型廢棄物與企業廢棄物，但清運業者仍可將廢棄物送至外縣市處理，像是台北市、桃園市也都有焚化爐可以處理垃圾。

環保局指出，若民間業者有意尋找新的廢棄物臨時貯存場，只要合乎法規，市府也會盡力輔導，協助業者取得許可。