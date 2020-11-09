防火巷違建雜物堆積等通報近5千件 北市府竟只罰22件

台北市長柯文哲剛上任時宣示要拆光違建，不過議員侯漢廷質疑，北投一德里里長去年7月時，曾向市府通報防火巷堆放雜物，但議員今前往會勘發現雜物仍在，等同過了一年，占用狀況毫無改善。柯文哲回應，「放一年表示沒處理...」。建管處長劉美秀則說，此案已連續開罰，目前已累計罰處12萬元。

劉美秀表示，這處防火巷是被堆放花盆等雜物，因花盆可以移動，非違建可拆除，所以市府的處理是裁罰行為人，今年2月時裁罰4萬元罰款，但占用的民眾提出訴願，今年10月底，建管處再度裁罰8萬元罰款。

議員侯漢廷質疑，柯文哲上任後，台北市1999接獲的防火巷違建、機車、雜物占用等陳情案件，一共有4942件，但北市府至今竟只開罰過22件，其他都只有到現場張貼公告，沒有後續的追蹤，也不去追查清除了沒？甚至議員問承辦人，為何防火巷雜物堆置無改善？承辦人竟回應，「那就是這樣....」，柯文哲驚訝，「應該不敢這樣回答....」

另外，侯漢廷也質疑，曾宣示拆光違建的柯文哲上任後，到今年10月為止，台北市一共有1285件防火巷違建通報，不過截至今年，還有331件未拆除完成，甚至新增的60多件防火巷違建，也還要排到明年才拆。

劉美秀回應，未拆的331件防火巷違建已陸續排拆，不過由於今年再度有129件新通報防火巷違建，依照今年的拆除量能，預估還有63件要排到明年。

侯漢廷說，北市府的防火巷違建處理速度，難令人滿意，甚至柯文哲曾在2018年時，提出防火巷專法研議可連續開罰，但至今卻遲未訂專法，柯文哲回應，這可改用行政命令，該處理的應該都可以處理。