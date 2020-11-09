助人助到心崁裡 新北急難救助會「客製化」捐物資

新北市急難救助會長期關注新泰五林地區的弱勢家庭和急難救助案，與社會局新泰社福中心合作，依據案家所需的民生物品客製化捐贈，曾有癌末病人因無法正常進食，一天需要喝8瓶安素，協會幹部專程跑大賣場比價後贈送整箱，用心的做法，令社工人員非常感動。

新北市急難救助會理事長張基聖表示，新泰五林地區因工廠和就業機會多，吸引許多外來人口移入，有些家庭因遭變故而生活陷困，因此在創會理事長陳祐恩、顧問團長胡金星、總幹事徐銘駿等人奔走下，成立「永暉居」，提供頓失依靠的家庭暫時棲身的庇護所。

張基聖說，救助會從2005年成立之初幾十人，到目前已有近500會員，多數為一般市井小民，藉由自由樂捐的會費，集腋成裘，配合社福中心提供的案家，在實地訪視後，給予金額濟助，平均1年幫助200個案家；同時在歲末會為弱勢家庭辦理圍爐活動，贈送內含民生物資的大福袋。

新泰社福中心社工黃湘淳表示，有位邱先生長年旅居海外，後因經商失敗返國，但未結婚也無其親屬資源，罹患胃癌後無法如常飲食，只能仰賴高營養飲品安素，在與救助會實地訪案後，救助會特地到大賣場選購安素，貼心的行為令人感動。