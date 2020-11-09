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助人助到心崁裡 新北急難救助會「客製化」捐物資

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市急難救助會捐贈10萬元市值民生物資。圖／新北社會局提供
新北市急難救助會捐贈10萬元市值民生物資。圖／新北社會局提供

新北市急難救助會長期關注新泰五林地區的弱勢家庭和急難救助案，與社會局新泰社福中心合作，依據案家所需的民生物品客製化捐贈，曾有癌末病人因無法正常進食，一天需要喝8瓶安素，協會幹部專程跑大賣場比價後贈送整箱，用心的做法，令社工人員非常感動。

新北市急難救助會理事長張基聖表示，新泰五林地區因工廠和就業機會多，吸引許多外來人口移入，有些家庭因遭變故而生活陷困，因此在創會理事長陳祐恩、顧問團長胡金星、總幹事徐銘駿等人奔走下，成立「永暉居」，提供頓失依靠的家庭暫時棲身的庇護所。

張基聖說，救助會從2005年成立之初幾十人，到目前已有近500會員，多數為一般市井小民，藉由自由樂捐的會費，集腋成裘，配合社福中心提供的案家，在實地訪視後，給予金額濟助，平均1年幫助200個案家；同時在歲末會為弱勢家庭辦理圍爐活動，贈送內含民生物資的大福袋。

新泰社福中心社工黃湘淳表示，有位邱先生長年旅居海外，後因經商失敗返國，但未結婚也無其親屬資源，罹患胃癌後無法如常飲食，只能仰賴高營養飲品安素，在與救助會實地訪案後，救助會特地到大賣場選購安素，貼心的行為令人感動。

救助會今也在新泰社福中心捐贈市值10萬元的各式食品及嬰幼兒用品，由社會局副局長林昭文和新泰社福中心督導鄭佳琪等人代收，將轉贈給服務在案的弱勢家庭；林昭文表示，感謝新北市急難救助會長年響應「實物銀行」及「好日子愛心大平台」，政府預算有限，但社會愛心和民力無窮，尤其歷任會長率領幹部配合社福中心，「客製化」提供案家所需民生物品，非常的窩心。

新北社會局副局長林昭文(左)贈感謝牌給新北市急難救助會理事長張基聖（右）。圖／新北社會局提供
新北社會局副局長林昭文(左)贈感謝牌給新北市急難救助會理事長張基聖（右）。圖／新北社會局提供

弱勢家庭 社工

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