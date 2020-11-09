瑞芳運將的愛心 成立車隊免費為社區送餐

瑞芳區金瓜石水湳洞地區，階梯多、路小，對外交通不便，又因為社區高齡化，長者更難以出入，為此濂新里辦公室協調成立金水合作社文化車隊，以濂新社區共餐為出發點，希望藉由運將司機們的愛心，免費提供老人送餐服務到金水各社區。

濂新社區發展協會總幹事林正文表示，濂新社區共餐已滿兩年，不僅是瑞芳區唯一一個平日每天提供 共餐的據點，在今年也透過濂新里長黃瑞聰與附近金瓜石各里共同爭取金水合作社文化車隊成立，藉由司機運將的力量，照顧山城中難以對外交通的長者。

目前車隊送餐服務從水湳洞開始，每到10:50，社區志工準備好便當，用隔熱袋送到小黃的後行李箱，一一發送至派出所、山城美館、長仁亭附近居民，自明年開始也希望拓展至金瓜石地區的銅山里、石山里，讓更多金水地區的獨居長者受到更好的照護與關心。

金水合作社文化車隊會長沈俊雄表示，金水合作社文化車隊大部分都是瑞芳子弟，除了提供愛心送餐、免費急難救助接送外，也有提供金水地區里民九折優惠的接送服務，車隊招呼站位在十三層遺址下方的水湳洞停車場，也歡迎計劃國內旅遊的民眾多加乘坐支持。