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瑞芳大旗艦社區成效佳 長者演出防暴歌仔戲

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
瑞芳區大旗艦社區計劃成果展，社區長者演出的性平防暴歌仔戲，更是讓台下觀眾樂開懷。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區大旗艦社區計劃成果展，社區長者演出的性平防暴歌仔戲，更是讓台下觀眾樂開懷。 圖／觀天下有線電視提供

目前北台灣唯一一個福利化社區旗艦型計劃就在新北市瑞芳區，五個社區舉行大旗艦社區成果展，在瑞芳火車站廣場不僅有市集、導覽闖關，還有莎莎醬、龍鳳腿DIY，更有精彩表演讓高齡化的居民大展才藝，其中社區長者演出的性平防暴歌仔戲，更是讓台下觀眾樂開懷。

新北市議員林裔綺表示，瑞芳區大旗艦社區來到第三年，計劃即將收尾，而盛大的成果展7日上午在瑞芳火車站前廣場熱鬧舉行，不僅由居民帶來社區舞蹈、樂器課程練習的成果，還有龍川社區特別的性平防暴歌仔戲表演，社區長者畫上濃妝扮相，絲毫不怯場地上演一齣浪子回頭的故事，鼓勵子女多關心家中長輩的需要，而父母也應該男女一視平等，家庭社會才會和樂。

除了演出外，現場還有闖關導覽，以及結合社區特色的手作體驗，包括東和社區的龍鳳腿DIY，想要將餡料以腸衣包好，可是要十足的細心，而傑魚社區則運用里內快樂農場的友善農作，包括番茄、辣椒、香草等材料製作莎莎醬，這些體驗平時搭配社區小旅行，將在地特色展現給更多外地人。

而除了行銷各社區特色，社會福利事項也在各社區做了分工，包括龍川社區推廣性別平等、反暴力理念，爪峰社區加強老人照護送餐，及銀髮樂活設施，並與東和社區先後成立小農市集，除了募集經費做愛心，也能讓更多人嚐到在地農作的美味。

瑞芳區長施玉祥表示，今年最後一年舉辦大型成果發表，可以看到多年下來每個社區的轉變，各社區志工隊、社區關懷據點、性平社區接連達成等，讓瑞芳地區志工活絡、長者喜愛參加社區活動，也為將來更完善的銀髮服務鋪路，推廣更多瑞芳的特色與活力。

瑞芳 火車站

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