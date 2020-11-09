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樂活萬里健行 看山聽海愜意遊山海步道

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
萬里區公所辦理螃蟹村山海步道健行，沿途行間海邊更加會走入山林。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里區公所辦理螃蟹村山海步道健行，沿途行間海邊更加會走入山林。 圖／紅樹林有線電視提供

萬里區螃蟹村除了有美味的萬里蟹，其實還有壯闊的美麗景色，萬里區公所辦理第二年的螃蟹村山海步道健行，沿途行間海邊更加會走入山林，景色誘人就連新北議員白珮茹都起個大早要來體驗看山、聽海的漁村山海魅力。

萬里區長粘雪琴說，萬里螃蟹季，除了吃鮮蟹還可以聽海看山感受螃蟹村山海魅力，區公所今年第二年辦理樂活萬里健康微笑健行，邀請民眾一起到龜吼、野柳沿著山線、海線休閒漫步，也趁著難得的好天氣，推廣萬里一年四季景點魅力，像是春夏可以看海賞花、秋冬則是可以泡湯吃螃蟹，一年四季來到萬里都有活動可以體驗。

市議員白珮茹表示，這次健行行走的螃蟹村山海步道，將萬里山海美景一次囊括，所以起個大早也要來聽海漫步，體驗這一條走在山裡、海旁的山海步道。

參與健行的民眾在螃蟹公園集合，出發前也不忘要跟著老師先動一動拉筋暖身，隨後大家也在議員、區長的鳴笛聲下緩緩出發，萬里區公所期待透過螃蟹村山海步道的健行，能夠推廣萬里的山海美景，也營造運動風氣，讓居民越走越健康。

萬里蟹 新北

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