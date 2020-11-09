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爭取到國有地 汐止湖興活動中心可望明年動工

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止的湖興市民活動中心爭取到國有地興建，順利的話，預計民國111年完工啟用。 圖／觀天下有線電視提供
汐止的湖興市民活動中心爭取到國有地興建，順利的話，預計民國111年完工啟用。 圖／觀天下有線電視提供

爭取了好幾年，汐止的湖興市民活動中心又有新進展，因為，雖然好不容易找到大公雞公園旁的國有地，得要撥用還要做申請水土保持，在去年爭取到經費後，目前正在辦理水保計劃，預計明年要上網招標發包施預工，順利的話，預計民國111年完工啟用。

湖興里長郭書成說，需要活動中心是因為我們社區人口非常的多，一直都沒有很好的公共空間可以給大家做集會或是任何會議使用，像是我們開會就只能借管委會或是議員服務處來開會，其實非常的不方便，那很感謝議員白珮茹的協助，現在我們已經找到地方並且在進行一些行政程序，包括撥用還有水土保持計劃，希望能夠盡快讓活動中心完工。

市議員白珮茹表示，湖興里活動中心的推動其實從上一屆的里長到這一屆的里長都在進行，那因為是屬於都市外的土地，有些需要中央的核準，相關的前置作業都一直在推動，那今年希望在整個困難都非除後，在今年年底可以順利上網發包，那目前相關單位給的期程是民國111年社區能夠有屬於自己的動中心，在討論公共事務時有一個可以集會的地方，平時也可以推動一些樂齡的活動，讓大家有更好的環境。

汐止 國有地

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