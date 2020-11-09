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五股觀音山淪垃圾暫置場慘禿頭 居民抗爭市府喊停

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市會勘後認為業者未依原申請內容施工，決定廢止臨時時貯存場設置許可。記者張睿廷／攝影
新北市會勘後認為業者未依原申請內容施工，決定廢止臨時時貯存場設置許可。記者張睿廷／攝影

新北市府近日在五股觀音山設置「廢棄物臨時貯存設施」，希望解決樹林焚化爐整建期間無法處理的廢棄物，此舉引發數十位居民在9日上午集結抗爭，痛批「市府濫墾山坡地，要製造第二個五股垃圾山，山坡全都變成禿頭了」。新北市農業局指出，會對廠商依水土保持法第12條開罰6到30萬；環保局會勘後認為廠商未依原申請內容施工，且擴大施工範圍，決定廢止臨時時貯存場設置許可。

五股居民今日上午齊聚觀音山的五龍里，抗議新北市政府在未告知的情形下，開放廠商在此蓋設廢物物暫存場，讓業者把山坡地開墾的亂七八糟，原本的樹木、草皮都變成光禿禿的，痛批政府根本是在製造第二個「五股垃圾山」。

居民不滿表示，這塊土地本來好山好水，風景相當漂亮，但現在樹木全都被砍光，山坡遭墾伐，地上充滿廢棄物，且當地沒有自來水，大家都喝天然水，現在山坡流下來的水全都遭垃圾污染過，要我們怎麼活下去。

「今天只是開始，我們會抗爭到底」五股五龍里長陳燕山說，這場活動沒有號召，但幾乎所有居民都主動到場，大家沒辦法接受這種事，不能接受五龍里成為垃圾山。

新北市議員陳明義痛罵，環保局特別訂定規則，讓業者申請在此設置廢棄物暫存場，把違法變成合法，這根本就是破壞國土，要求市府即刻查封現場，將機具全部查扣，不滿市府跟本是刻意為業者開路。

業者委託的環境工程技師尹可倫表示，這塊廢棄物暫存場都是合法申請的，我們也都有做好水土保護，在地上鋪設不透水布，用PE太空包裝廢棄物，就算遇到大雨，水也流不進去，臭味跑不出來，絕對沒有汙染問題。

新北市農業局表示，廠商計劃書上有寫清楚不會開挖整地，但今日到場時發現有開挖是時，因此將依水保法開罰業者6到30萬。

新北市環保局會勘後表示，這塊地是宏容公司依照規定向市府提出申請核准的廢棄物暫置場地，但今日到場發現廠商並無遵守相關規定，自行在土地興建滯洪池設施及遮雨棚，並有擴大施工範圍的情形發生，涉及違反水土保持法與建築法，市府將會依法派員拆除，並廢止止臨時貯存場設置許可，恢復該址原貌。

五龍里居民齊聚觀音山上的廢棄物臨時貯存場，要求市府給個說明。記者張睿廷／攝影
五龍里居民齊聚觀音山上的廢棄物臨時貯存場，要求市府給個說明。記者張睿廷／攝影
民眾認為原本都是小樹、小草的山坡地被市府核准的廠商亂墾，變成一片光禿禿的空地。記者張睿廷／攝影
民眾認為原本都是小樹、小草的山坡地被市府核准的廠商亂墾，變成一片光禿禿的空地。記者張睿廷／攝影

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