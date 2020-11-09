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充電站無法限制 議員憂加油站旁、地下設站恐公安疑慮

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市議員潘懷宗質疑，中央對充電站管理仍停在「單一設備安全」階段，無地下防火區畫規定、也無加油站油槽距離限制等，恐成公安疑慮。圖／北市議員潘懷宗辦公室提供
北市議員潘懷宗質疑，中央對充電站管理仍停在「單一設備安全」階段，無地下防火區畫規定、也無加油站油槽距離限制等，恐成公安疑慮。圖／北市議員潘懷宗辦公室提供

電動機車、充電站越來越普遍，北市議員潘懷宗質疑，中央對充電站管理仍停在「單一設備安全」階段，無地下防火區畫規定、也無加油站油槽距離限制等，恐成公安疑慮。市長柯文哲坦言，這的確有問題。產發局表示，經濟部年底前應會訂出相關法規。柯文哲也指示，北市府先訂出務實的管理規範。

新竹昨天發生電動汽車特斯拉充電站起火；桃園中壢去年也發生電動機車電池交換站火警意外，潘懷宗今天在市政總質詢質疑，目前電動汽機車充電站卻毫無消防、建築、環保等法令限制。

潘懷宗說，目前台北市有198處電動機車充電站，停管處所轄路外停車場，有32處設有電動機車充電站，其中29處位於地下。目前設在地下停車場的充電站有92台、共736顆電池，恐形成安全疑慮。

潘懷宗說，由於目前地下停車場設置充電站，不僅無消防法規規定，連隔間都沒有，建管處也無申請記錄，全國消防及建築法規，也根本找不到充電站三個字。

潘懷宗也舉日本為例，日本為免除電動車充電設備火花，引燃油氣的危險，充電樁需距離加油站油槽的注入口半徑16米，但中油卻反其道而行，與電動機車業者合作，在加油站大設電池交換站，目前台北市共有10處加油站設置充電站，不過目前找不到任何法令，可以限制恐有引起火花之虞的高壓充電樁，與嚴禁煙火的「傳統加油機」緊鄰相依營運。

對此，柯文哲表示，電動汽機車充電站的確有公安疑慮，由於中央已經研擬修法，不過台北市怎麼做，全國就會怎麼做，北市府會先訂出北市府務實的管理規範訂出來，並與中央合作。

潘懷宗要求，充電站目前安全無法可管，面對無建築、消防、公共安全配套規範的法令空窗期，北市產發局應優先於中央，盡速研議納管。另外，針對已設置的充電站，停管處應補強防火設施、措施，聯合消防局啟動消防安檢。至於加油站附近的充電站，也應擬定法規，規範充電站與加油站安全距離。

北市 加油站 潘懷宗

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