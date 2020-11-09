台北市擬補助團客及自由行 預計12月宣布方案

新冠肺炎疫情衝擊觀光產業，台北市長柯文哲今天表示，台北市會協助國際觀光旅宿業者轉型，自由行及團客也會有補助；觀傳局長劉奕霆表示，預計12月宣布詳細方案。

台北市長柯文哲今天赴市議會市政總質詢。民進黨議員江志銘表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊到以國際觀光客為主的旅宿業，呼籲柯文哲推廣國內旅遊，並說柯文哲與其參加勞工運動，不如想想讓相關產業勞工有工作做更有意義。

柯文哲表示，按疫情趨勢，台灣邊境管制須更嚴格，以國際觀光客為主的旅宿業等情況的確很慘。北市會分兩部分處理，首先是旅宿業者轉型為國旅或其他用途，從現在至明年3月燈節結束，北市會推救急方案，但救急不救窮，長期方面，業者自己要想該怎麼做。

觀光傳播局長劉奕霆則表示，已經規劃補助團客及自由行旅客方案，預計12月對外宣布內容，希望從現在至燈節結束，政府可以多幫忙旅宿業者的部分就盡量做。

觀傳局補充，針對團客跟自由行的部分規劃補助方案，金額會努力達到跟中央一樣的新台幣1000元，初步規劃的時程是12月起到明年3月初，確定後將正式對外宣布。

副市長蔡炳坤則表示，從耶誕節至過年後，會有6項大活動串聯商圈，包含跨年、公館耶誕季、青山王祭及台北燈節等，盼能整體活絡商圈。