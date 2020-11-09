712副線公車明上路 迴龍發車經樹林、溪崑直達土城醫院

土城醫院直達公車再增一線，新北市交通局新闢712副線，明起通車營運，自迴龍地區發車後，途經樹林、板橋溪崑地區直達土城醫院，平日4班次，未來將視營運狀況增加。

交通局運輸管理科長林詩欽指出，土城醫院今年4月開幕，主要服務土城、樹林、三峽、鶯歌、板橋等地民眾，經分析「就診民眾居住地」與「從何處搭乘公車前往土城醫院」等資料，樹林區居民就醫需求穩定上升，現況需搭乘藍43、藍44線至捷運永寧站，再轉乘直達公車至土城醫院，為方便民眾前往，因此新闢712副線直達公車。