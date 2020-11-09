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712副線公車明上路 迴龍發車經樹林、溪崑直達土城醫院
土城醫院直達公車再增一線，新北市交通局新闢712副線，明起通車營運，自迴龍地區發車後，途經樹林、板橋溪崑地區直達土城醫院，平日4班次，未來將視營運狀況增加。
交通局運輸管理科長林詩欽指出，土城醫院今年4月開幕，主要服務土城、樹林、三峽、鶯歌、板橋等地民眾，經分析「就診民眾居住地」與「從何處搭乘公車前往土城醫院」等資料，樹林區居民就醫需求穩定上升，現況需搭乘藍43、藍44線至捷運永寧站，再轉乘直達公車至土城醫院，為方便民眾前往，因此新闢712副線直達公車。
交通局表示，712副線為一段票收費，平日上午9時、11時與下午1時、3時共計4班次從迴龍發車，途經樹林區中正路、保安街等至板橋區篤行路，上浮洲橋進入土城區中央路、中正路後抵達土城醫院，往返程行駛時間各約40分鐘，有需求的民眾可多加利用。
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