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環狀線太軟弱？柯文哲：親兄弟明算帳 新北會受不了

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
議員鍾佩玲說，環狀線總建置完成約需3195億元，北市負擔50%、交通部補助23%、新北負擔26.35％，台北市怎可將環狀線拱手讓人？柯文哲回，真的要親兄弟明算帳，新北會受不了。記者林麗玉／攝影
議員鍾佩玲說，環狀線總建置完成約需3195億元，北市負擔50%、交通部補助23%、新北負擔26.35％，台北市怎可將環狀線拱手讓人？柯文哲回，真的要親兄弟明算帳，新北會受不了。記者林麗玉／攝影

台北市長柯文哲今赴議會總質詢，民進黨議員鍾佩玲拿大數據質疑，環狀線經營權，柯文哲太軟弱。柯文哲回應，「環狀線若親兄弟明算帳，新北會受不了。」議員問柯，怎碰環狀線這麼好說話？柯回，「對啊，這是我的缺點。」柯還說，「我是醫生，也不會跟病人爭執。」鍾問，「所以新北是病人？」柯文哲僅狂笑。

雙北的環狀線經營權之爭，目前仍爭執不休。鍾佩玲今天質疑，雙北的交通合作明明台北市負擔比較多人車流，北市也在幫新北解決交通，但，怎遇到環狀線，柯文哲這麼好說話？

鍾佩玲拿環狀線一、二期工程經費看，儘管第一期的確都在新北，不過接下來南北環將動工、東環段也將推進。環狀線總建置完成約需3195億元，北市負擔50%、交通部補助23%、新北負擔26.35％，議員說，以這樣的經費，台北市怎可將環狀線拱手讓人？柯文哲怎可忍氣吞聲？質疑北市根本不需拿萬大線去換環狀線。

柯文哲說，議員的意見很對，北市府已經由副市長彭振聲組成專案小組，真的要親兄弟明算帳，不得了。

議員也要求柯文哲硬起來、不要被吃豆腐、不要被占便宜？柯文哲都說可以，不過議員要求柯文哲不要好說話？他盡量。

另外，鍾佩玲也拿出雙北橋樑車流量，根據交工處資料，雙北18座跨河橋樑，其中15座橋樑進城(進入北市)比出城車流量高，進出城小客車車流為1.76比1；機車進出城則是3.23比1，總流量進出比例2.14比1。

還有捷運運量，北捷新北總出資529億元占21.4%，不過運量移動，在台北市內移動運量約33%；跨雙北移動58.85%；但在新北市內移動的僅7.75％；至於1280吃到飽，鍾說，1280吃到飽月票經費負擔，以第二年度資料看，雙北共補貼6.6億元，但台北市出資4.13億、北捷2.02億、新北僅出2.53億元，光台北市就出了7成經費。

鍾佩玲說，雙北橋樑都是進城比出城多，新北進到台北市的車流量大；還有捷運運量高達6成6，是在幫新北解決問題。柯文哲回應，「對啊，不過他會給新北多一點發言權。」

柯文哲表示，固然新北民眾早上到台北市上班，下班也會回到新北，但的確新北每天約有70萬人到台北市上班。柯也坦言，1280吃到飽月票，的確主要受益者是新北市民。

柯文哲 吃到飽

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