新北歡樂耶誕城期間 特專三停車場限取票幣進出

新北歡樂耶誕城將開城，市府交通局今天說，市民廣場特專三機車停車場自開城13日起至明年1月3日，暫停使用悠遊卡，僅供取票幣；每週六、日改採人工收費，以加快進出場速度。

新北歡樂耶誕城今年邁入第10年，為期52天史上最長，今年首次和迪士尼公司合作，以「Disney FairyTales 迪士尼經典童話」為主題，燈區從市政府前的市民廣場延跨過萬坪公園，延伸到府中商圈。

市府交通局停車管理科代理科長陳明湖接受中央社記者電訪表示，13日起至明年1月3日歡樂耶誕城展出期間，位於板橋火車站旁、鄰近市民廣場的特專三機車停車場，僅提供取票幣進出場，暫停使用悠遊卡，以避免排隊入場占用道路，並加快離場速度。

活動期間每週六、日自上午6時至夜間12時止，改以入口處人工現金收費（每次新台幣10元）、開立發票，離場時不需再到自動繳費機繳費，可逕自離場；其他時段則取票幣進場，離場前至管理室或自動繳費機繳費。

陳明湖說，過去經驗發現，人潮通常下午2、3時陸續湧入，進場沒問題，但活動一結束幾乎同時離場，若民眾使用悠遊卡繳費，加上列印發票、開啟閘門等時間，出口往往擠得水洩不通；這是第3年在耶誕城期間執行此收費方式。不過，交通局仍呼籲民眾多利用公車、捷運等大眾運輸，省時又方便。