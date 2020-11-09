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北流、北藝、大巨蛋重大建設 柯文哲：周邊不會孤零零

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
市長柯文哲表示，未來的台北藝術中心就是要振興士林商圈；至於完工的大巨蛋也不會單獨存在，會與國父紀念館、松菸、台北機廠等整區塊發展。記者林麗玉／攝影
市長柯文哲表示，未來的台北藝術中心就是要振興士林商圈；至於完工的大巨蛋也不會單獨存在，會與國父紀念館、松菸、台北機廠等整區塊發展。記者林麗玉／攝影

北市政府首度聯合12個局處推出「2020台北社造季」聯展。市長柯文哲表示，台北市未來兩年重大建設，包括北流、北藝、大巨蛋等。未來的台北藝術中心就是要振興士林商圈；至於完工的大巨蛋也不會單獨存在，會與國父紀念館、松菸、台北機廠等整區塊發展。

為打造台北市小民的幸福社區，北市府首次整合社區工作8大面向、12個相關局處、超過20項社區計畫，於北市府大樓一樓中庭推出大型展覽。柯文哲說，一座進步共榮城市，社區是人民生活場景的最小單位，北市府長期以「社區培力、社群協力、社福醫療、社區安全、環境景觀、環保生態、產業發展及人文素養」等八大面向，有系統且全方位的從事社區發展工作。

柯文哲致詞也提到，過去政府最大的缺點就是「分工不合作」，但常常一個問題，一個局處無法解決，需要跨局處處理。儘管台北市沒有其他縣市的農漁鄉鎮，但台北市有商圈社區，北市府也會依照實際需要，設定工作範圍。

柯文哲說，北市府近期就有五加三無圍牆博物館計畫，從北投、大稻埕、城北、城南、南港、萬華等推動無圍牆博物館，甚至未來兩年，台北市重大建設北流、北藝、大巨蛋等，若都孤零零的，將無法發揮效果，所以北市府會推動社區結合，包括北流結合東區門戶；北藝振興士林商圈；大巨蛋會與周邊國父紀念館、松菸、台北機廠，整區塊發展。

柯說，這次展覽的策展理念，就是打破傳統跨局處「專業不分工」的組織文化，整合局處資源，共同營造台北幸福社區。

北市都更處表示，2020台北社造季的展覽亮點，是延續2019台北社造季「小民集合」的概念，進而擴大辦理。強調每位市井小民都可以是改變社區的關鍵人。

北市 柯文哲 大巨蛋

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