耗資1.5億雙和改建3抽水站 每秒可多排2.8噸水

貫穿新北市中和、永和地區的瓦磘溝，主河道約4.7公里，雖沿線設置5座臨時抽水站及2座永久抽水站，但每逢大雨，周邊仍常積淹水，為此新北市府耗資近1.5億，改建永和1、2號及安樂臨時抽水站，總計每秒可提升2.8公噸排水量，預計明年中全數完工；另為改善河道水質及景觀，除新增2座礫間曝氣池，也將在雙和公園至中和橋段打造生態蝴蝶園區，預計明年3月完成。

瓦磘溝為南勢角溪主要支流之一，是早期中和、永和、新店地區居民交通、貨物運輸的重要通路，但隨時代演進已失去原本功能，加上都市化與經濟快速發展，沿岸人口高度密集，不過部分低窪地區如國光路、永利路、林森路，若遇大雨容易積淹水。

水利局指出，為減輕瓦磘溝排水負荷，1997年起陸續完成河道整治、堤岸加高、截水分流配合潛盾排水幹管等工程，並在沿岸兩側設置小型或臨時抽水站，但經過多年使用，抽水機組口徑小、效能差，且站房破舊狹窄，外觀僅能以鐵皮架構搭建，影響市容。

為此，新北市府耗資近1.5億，去年6月起汰除永和1號、2號臨時抽水站的老舊機組，並改建為永久式抽水站，總計每秒可增加0.8公噸排水量，1號站已於10月完工，2號站將於年底完工；中和區安樂抽水站則新增4台抽水機組，每秒可增加2公噸排水量，預計明年8月完工。

新北市長侯友宜今視察時表示，雙和地區加起來有60多萬人，地狹人稠，瓦磘溝整治關乎居民生活品質，除了改建抽水站，還要加速汙水下水道接管，改善水質，並透過收購沿岸土地及容積移轉，打造瓦磘溝水岸成為休憩的好地方。