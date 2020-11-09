侯友宜：整治中永和瓦磘溝 營造良好親水環境

新北市長侯友宜今天視察中永和區瓦磘溝沿線臨時抽水站改建工程，他說市府積極整治瓦磘溝，藉抽水機組更新及興建污水下水道等方式來改善水質，希望營造一個良好親水環境。

侯友宜今天在中永和區地方民代陪同下視察瓦磘溝沿線臨時抽水站改建計畫成果，水利局長宋德仁簡報指出，考量氣候變遷強降雨驟增機率、瓦磘溝河道生態、堤岸景觀綠美化及維持河道整體性等因素，優先進行瓦磘溝永和1號及永和2號臨時抽水站改建為永久抽水站設施並更新抽水機組。

宋德仁表示，改建完成後，永和1號抽水站總排水量由0.9cms提升為2cms、永和2號抽水站總排水量由1.2cms提升為2cms，2站整體排水量提升率達190%。希望整治瓦磘溝為兼具防洪減災、休閒遊憩、自然生態、人文歷史、文化創意的水岸空間。

侯友宜表示，整治好瓦磘溝除了更新老舊抽水機組及提升污水下水道普及率，來改善水質水量外，也將透過容積轉移等方式來取得沿岸私有地，在公私有地配合下，打造貫穿中永和沿岸的景觀休憩遊樂設施及營造良好親水環境。