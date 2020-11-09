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工作、育兒、貓狗志工 科技女強人愛心照顧毛寶貝

聯合報 / 記者柯永輝張睿廷／新北即時報導
志工牽狗餵食、散步，是與毛寶貝建立感情的第一步。圖 / 新北動保處提供
志工牽狗餵食、散步，是與毛寶貝建立感情的第一步。圖 / 新北動保處提供

新店動物之家座落於安坑山谷中，穿過蜿蜒的產業道路才能找到依山坡而建的碧綠彩繪屋舍，古代同盟志工團隊的妮可（Nicole）任職某科技公司，家住新店，多年來每周六無論颳風下雨，都開車上山到新店動物之家照顧毛寶貝，每隻收容犬貓在她和志工伙伴們愛心灌注下，都得到妥善照顧，也為新店動物之家認養交出漂亮成績單。

妮可是職業婦女，平時除了要兼顧事業及照護家庭養育5歲幼童，假日還投身志願公益服務，她家中也飼養一隻愛犬，對狗情有獨鍾的她自稱狗派天使，平日扮演家庭主婦盡心打理家務，一到假日就到新店動物之家，投身照顧毛寶貝志工行列。

新店動物之家地處偏僻但風光明媚，毛寶貝在飼育員和志工們照顧下活潑健康，妮可笑說裡面的每隻毛寶貝性格、健康情況，她都瞭若指掌，且如果有訪客參訪時，她更發揮敏捷口才，透過淺顯易懂方式解說認養流程，讓認養者了解寵物習性及相處之道，協助新主人歡喜抱回家。

妮可表示，近年來各界大力推廣認養不棄養觀念，台灣民眾對流浪犬貓的認養意願逐年成長，多數幸運的流浪犬貓被認養得到幸福歸宿，但仍有一些毛寶貝受限身體殘缺或因年紀大而乏人問津，期望大眾前來認養時，能夠給予這些毛寶貝更多一些關懷的機會。

動保處表示，新北市現有8所公立動物之家，民眾可先上官方網站https://reurl.cc/ldNZdv瀏覽喜歡的毛寶貝，再前往參訪認養。每隻毛寶貝都經過各動物之家駐區獸醫們檢查身體，並都有植入晶片並定期施打狂犬病及預防疾病疫苗外，也完成絕育手術，健康無虞。

志工妮可每周末都開車上山到新店動物之家，協助照顧毛寶貝。圖 / 新北動保處提供
志工妮可每周末都開車上山到新店動物之家，協助照顧毛寶貝。圖 / 新北動保處提供
新店動物之家座落於安坑山谷中，穿過蜿蜒的產業道路就能找到依山坡而建的碧綠彩繪屋舍。圖 / 新北動保處提供
新店動物之家座落於安坑山谷中，穿過蜿蜒的產業道路就能找到依山坡而建的碧綠彩繪屋舍。圖 / 新北動保處提供

認養 動物之家

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