工作、育兒、貓狗志工 科技女強人愛心照顧毛寶貝

新店動物之家座落於安坑山谷中，穿過蜿蜒的產業道路才能找到依山坡而建的碧綠彩繪屋舍，古代同盟志工團隊的妮可（Nicole）任職某科技公司，家住新店，多年來每周六無論颳風下雨，都開車上山到新店動物之家照顧毛寶貝，每隻收容犬貓在她和志工伙伴們愛心灌注下，都得到妥善照顧，也為新店動物之家認養交出漂亮成績單。

妮可是職業婦女，平時除了要兼顧事業及照護家庭養育5歲幼童，假日還投身志願公益服務，她家中也飼養一隻愛犬，對狗情有獨鍾的她自稱狗派天使，平日扮演家庭主婦盡心打理家務，一到假日就到新店動物之家，投身照顧毛寶貝志工行列。

新店動物之家地處偏僻但風光明媚，毛寶貝在飼育員和志工們照顧下活潑健康，妮可笑說裡面的每隻毛寶貝性格、健康情況，她都瞭若指掌，且如果有訪客參訪時，她更發揮敏捷口才，透過淺顯易懂方式解說認養流程，讓認養者了解寵物習性及相處之道，協助新主人歡喜抱回家。

妮可表示，近年來各界大力推廣認養不棄養觀念，台灣民眾對流浪犬貓的認養意願逐年成長，多數幸運的流浪犬貓被認養得到幸福歸宿，但仍有一些毛寶貝受限身體殘缺或因年紀大而乏人問津，期望大眾前來認養時，能夠給予這些毛寶貝更多一些關懷的機會。