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影／盧秀燕邀亞洲統神試搭中捷 統神妙問：夠快嗎？

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕（右）很認真為亞洲統神張嘉航解釋中捷綠線停靠站，邀他下次來台中就可試搭。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕（右）很認真為亞洲統神張嘉航解釋中捷綠線停靠站，邀他下次來台中就可試搭。記者陳秋雲／攝影

交通部6日下午宣布台中捷運綠線准營運，市長盧秀燕今在台中電競嘉年華記者會現場受訪表示，因周五下班前才接到中捷准營運的消息，相關單位連日緊鑼密鼓籌備試營運，安排市民優先體驗。她當場邀「亞洲統神」張嘉航下次來台中就可搭高鐵轉捷運到市府，張嘉航問「夠快嗎？」聽完盧市長解釋「是直線的」，統神點頭表示「這樣方便很多！」

盧秀燕被問中捷試營運是否有明確時間？她表示，因交通部周五下班前宣布這項喜訊，這幾天市府趁假日密集開會，討論包括通車完工典禮、試營運，如何讓市民朋友優先體驗，相關結果會再向大家報告。

記者會後，盧秀燕問電競界極負盛名「亞洲統神」張嘉航住哪裡？張回答住桃園。盧市長趁機宣傳中捷，她表示中捷即將試營運，下次統神來台中，可以高鐵烏日站，接著轉搭捷運綠線到市府站，下車就是市政府了。

張嘉航問「夠快嗎？」因搭計程車只要約20分鐘。盧秀燕解釋，捷運都是直線的，沒有紅綠燈，很快的！張嘉航說他今天開車來，在高速公路有些塞，如果這樣就很方便了！兩人有趣的對話， 盧秀燕順手行銷中捷。

台中捷運綠線11月6日獲交通部准予營運，盧秀燕感謝歷任首長貢獻，包括時任交通部長毛治國、賀陳旦及現任交通部長林佳龍，前台中市長胡志強與林佳龍，由於中捷由台北捷運公司協助興建，因此她也特別感謝時任台北市長的郝龍斌及現任市長柯文哲，以及交通局、中捷公司、北捷公司全體同仁全力以赴，還有台中市議會的支持，共同成就台中第一條捷運。

盧秀燕 高鐵

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