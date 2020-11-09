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史上最久新北耶誕城來了 特專三機車停車場不收悠遊卡

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
板橋火車站旁特專三機車停車場自13日起至明年1月3日的耶誕城期間，暫停使用悠遊卡，僅提供取票幣進出場。圖／新北交通局提供
板橋火車站旁特專三機車停車場自13日起至明年1月3日的耶誕城期間，暫停使用悠遊卡，僅提供取票幣進出場。圖／新北交通局提供

新北歡樂耶誕城將於13日盛大開城，為期52天，史上最久，為加速機車族進出停車場，避免車流回堵，板橋火車站旁特專三機車停車場自13日起至明年1月3日的耶誕城期間，暫停使用悠遊卡，僅提供取票幣進出場，假日則改以入口處人工收費。

交通局停車管理科代理科長陳明湖指出，新北歡樂耶誕城今年邁入第10年，更首次和迪士尼公司合作，以「Disney Fairy Tales 迪士尼經典童話」為主題，燈區從市民廣場跨過萬坪公園，延伸到府中商圈，預估觀光人數將再創新高。

陳明湖表示，鄰近市民廣場的特專三機車停車場共有2365格機車停車位，24小時營業，為維持停車場進出場秩序，避免排隊入場占用道路，並加快離場速度，特專三停車場於耶誕城活動期間僅提供取票幣進出場，暫停使用悠遊卡，今年已是連續第三年執行此措施。

此外，過去在耶誕城假日期間，若演唱會一結束，大批民眾同時從特專三停車場離開，容易造成回堵，因此耶誕城期間的每周六、日，自上午6 時至夜間12時止，改以入口處人工現金收費10元，並開立發票，離場時不需再到自動繳費機繳費，可逕自離場；其他時段則取票幣進場，離場前至管理室或自動繳費機繳費。

交通局也呼籲，民眾造訪耶誕城，可多多利用公車、捷運等大眾運輸，省時又方便。

板橋火車站旁特專三機車停車場每到耶誕城期間，經常爆滿。圖／新北交通局提供
板橋火車站旁特專三機車停車場每到耶誕城期間，經常爆滿。圖／新北交通局提供

停車場 新北 悠遊卡

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