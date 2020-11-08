新北市2020新民季 近萬人共襄盛舉

新北市為推廣新住民文化，7、8兩日在新莊運動公園舉辦「2020年新北市新民季活動」，包括國際飲食文化嘉年華及新住民家庭親子日，規畫逾百道新住民家鄉美食、國際文化DIY體驗、多元文化演出及新住民親子趣味賽等活動，參與人數近萬人，就連邦交國史瓦帝尼王國皇室郡主、大使夫人及聖露西亞大使也到場共襄盛舉。

這次主辦單位還在新民季安排多種融合新住民家鄉元素的親子趣味賽，像是日本笑笑福面、東南亞藤球等，讓親子再一起闖關之際增加情誼，也讓不同族群的人們互相認識對方的文化。

新北市長侯友宜表示，新北市新住民人口為全國之冠，是新北市往前走的新力量。為落實照顧新住民服務政策，市府積極整合新住民輔助網，推動跨機關通報，在各戶所提供便捷的「新住民一站式服務」。

侯友宜指出，今年市府更推動好日子愛心大平台新住民關懷計畫，只要新住民在新北市結婚後首次入境6個月還未加入健保，遇疾病意外時，便可獲得扶助；近期新北市也以新住民需求設計了「新住民生活手冊六語版」，包括中、英、越、印、泰、緬語，裡面有70個容易遇到的Q&A問答，12月份將發送6000份至各戶政事務所等地，民眾也可上網下載電子版。

教育局表示，新民季活動結合新北市國際文教中心、新住民學習中心、補校、各戶政事務所及新住民團體等，展現國際文化推動成果，同時在現場準備泰國美食女婿蛋、印尼爆漿椰絲球、柬式三明治、紅麴海苔飯捲等，讓新住民朋友不需出國就能回味道地家鄉美食。