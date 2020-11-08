蘇貞昌參訪李梅樹紀念館 品味當代經典畫作

行政院長蘇貞昌今日上午至三峽李梅樹紀念館參訪第九屆梅樹月活動「繁花盛開—美術史上的『三國演繹』」特展，欣賞李梅樹以及其來自日本的師傅石川欽一郎等人的經典畫作，細細品味每件作品的藝術創作精神。

此次畫作主要重點為石川欽一郎，他曾旅居台灣17年，將西洋美術帶到台灣來，對台灣西洋畫教育影響相當大，許多前輩、知名畫都通通都是他的學生，包括陳澄波、李梅樹、藍陰鼎、洪瑞麟等人。

本次展覽作品包括石川欽一郎與其學生的素描、水彩、油畫、版畫等共50件作品，還有相關老照片、書信、繪葉、美術著作、書刊雜誌等文獻。

李梅樹的「小憩之女」獲得1935年第九回「臺灣美術展覽會」中「特選」第一席畫作，這也是他從日本返台初期的作品，展現歷經完整學院訓練後對人物畫所掌握的精湛技巧，細膩地將梵谷、雷諾瓦等西洋美術家的作品巧妙地融入自己的畫中，蘇貞昌看了相當驚訝，李梅樹年輕時便有此等能力。

最後，蘇貞昌在看李梅樹自畫像時，負責導覽的兒子李景光突然脫下口罩，笑著問蘇貞昌「有像嗎?」，蘇也趕緊回答「有像、真的很像」。