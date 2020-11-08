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遠雄廣場1111幸福購物節 提供有別於電商的搶購樂趣
電商盛事「雙11」將登場，新北市汐止iFG遠雄廣場也推出1111幸福購物節，即日起到11日每天上午11點推出「限搶商品」買1送1等不同優惠方案，館內15家家具品牌也辦家具嘉年華，除享無息分期付款，滿額還送酒櫃、儲物櫃。
遠雄廣場總經理溫昆庭說，雙 11活動已成消費者主要採購時機之一，遠雄今年鎖定汐止、南港區域上班族人潮，讓消費者享受直接在商場搶購的樂趣，相關訊息可到iFG遠雄廣場粉絲專頁查詢，網址：https://www.facebook.com/iFGSquare/。
每日限定商品上午11點準時推出，包括PUMA拼接色休閒鞋RS-X3六折、Big train防潑抗寒機能男外套四折、資生堂驅黑淨白露組獨家限量十組、5th STREET牛仔褲款及瑪登瑪朵La Pretti系列買一送一，戶外露營裝備、輕旅穿搭也推優惠方案。
詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯地板即日起到12月27日推出滿萬送千優惠，除超低價優惠品及出清商品外，全品項六八折，減輕有意進行居家裝修民眾的負擔。
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