中華道教中壇元帥弘道協會會員大會 盧秀燕表揚肯定

中華道教中壇元帥弘道協會今在台中市大里區草湖太子宮舉辦「第五屆第四次會員大會及第五屆第11次理監事聯席會」，包括國民黨主席江啟臣、總統府前秘書長蘇嘉全等人都應邀出席，市長盧秀燕也致贈墨寶「弘道至善」表揚該協會良善、助人的美德，民政局長吳世瑋並代表盧秀燕出席致意。

吳世瑋表示，中華道教中壇元帥弘道協會的會員宮廟約92間，遍及全國，每年舉辦一次會員大會，由北、中、南區宮廟輪流主辦，今年大會由大里區草湖太子宮主辦。

民政局指出，中華道教中壇元帥弘道協會除每年舉辦聯誼大會，透過宗教文化交流方式，為信眾平安、社會和諧、繁榮台灣做貢獻，今年新冠肺炎疫情嚴峻時期，更舉辦「全球禳瘟息災植福大法會」，祈求各地疫情早日消除、保佑信眾平安，市府特別感謝協會付出貢獻。