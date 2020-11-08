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中和南山放生寺慶藥師佛誕辰 區長贈匾「普潤群生」
農曆9月30日為藥師佛誕辰，主祀藥師佛的新北巿中和區南山放生寺即日起至14日舉辦7天法會，祈願疫情消弭、眾生平安，中和區長賴俊達今上午也前往祈福，並代表市長侯友宜致贈「普潤群生」匾額，感謝寺方開辦社區關懷據點，關懷銀髮族。
南山放生寺演觀法師表示，關懷據點服務項目包括健康促進活動、多元動靜課程、素食共餐與電話問安等，亦不定期舉辦戶外參訪，另也成立「南山長青學苑」，建立社區銀髮族共學平台，擴大社區銀髮族活動範圍並增廣見聞，實踐佛陀慈悲本懷之人間佛教與社會公益。
賴俊達指出，南山放生寺是地方信仰中心之一，除了以教義淨化人心，也推動資源循環利用，呼籲信眾勿任意放生魚鳥，改為放生蚯蚓助土地活化，以護生取代不恰當的放生行為。
賴俊達表示，寺方除不定期舉辦佛學營、禪修營等活動，也針對銀髮長者開辦生命講座，邀請醫師、護理師、律師分享經驗，協助民眾與家屬無懼、自在的面對生命終點。另也感謝寺方配合市府設立社區關懷據點服務老寶貝，落實推動「在地優質老化」目標，也希望轄內各宗教團體加入長照行列，一同設立社區關懷據。
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