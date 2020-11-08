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新北長青運動大會2500人參加 侯友宜組團與長者PK

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市長侯友宜組團與長者競賽。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜組團與長者競賽。記者吳亮賢／攝影

新北市一年一度的長青運動會今於中和區錦和運動公園登場，共有來自全市29區、約2500名長者熱情參與，市長侯友宜也現場組團參加「同心協力」趣味競賽，和長者比賽呼拉圈接力。

侯友宜表示，新北目前有近61萬的老年人口，預估2025年將達到80萬人，藉由推動老人共餐、銀髮俱樂部、長青運動會等活動，希望長者們都能「吃飽、穿暖、動健康」，開心度過每一天。

長青趣味運動大會一早由老盟理事長陳金鐘帶長者們精神抖擻地繞場整隊，大跳健康操，千人運動景象十分壯觀，並以飛盤接力開場，展開一系列的趣味競賽活動，除考驗團隊默契，更兼具健康與樂趣。

侯友宜致詞時打趣地說，自己今年63歲，再兩年也要成為老年人，到時就可以一起參與各項銀髮活動。他也現場與區長、民代們組團參加呼拉圈接力賽，沒想到第一輪居然是18組中最晚完成，所幸第二輪立刻雪恥，拿下分組第一，保住「年輕人」的尊嚴。

侯友宜表示，新北目前約有60萬8千多位長者，平均一個月增加3200位，預估2025年將達到80萬名長者，將持續推動老人共餐、里里銀髮俱樂部、社區照顧關懷據點、銀髮大學，讓長者在地樂活，「呷老不能認老，要多多走出門，唱歌、聚餐、動健康，長者的健康就是新北的幸福，家庭的圓滿。」

新北市長青運動會今於中和區錦和運動公園登場，共有來自全市29區、約2500名長者熱情參與。記者吳亮賢／攝影
新北市長青運動會今於中和區錦和運動公園登場，共有來自全市29區、約2500名長者熱情參與。記者吳亮賢／攝影
新北市一年一度的長青運動會今於中和區錦和運動公園登場。記者吳亮賢／攝影
新北市一年一度的長青運動會今於中和區錦和運動公園登場。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜組團與長者競賽。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜組團與長者競賽。記者吳亮賢／攝影
新北市長青運動會今於中和區錦和運動公園登場，共有來自全市29區、約2500名長者熱情參與。記者吳亮賢／攝影
新北市長青運動會今於中和區錦和運動公園登場，共有來自全市29區、約2500名長者熱情參與。記者吳亮賢／攝影

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