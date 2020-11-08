24人氣小吃攤最後催票 北市夜市之星網路投票倒數2周

2020台北夜市打牙祭已於10月中熱鬧登場，今年有八大夜市參與活動，主辦單位今年也舉辦「夜市之星」美食爭霸戰網路票選，投票僅剩最後兩周，各人氣攤商最後衝刺催票，投票時間到11月22日截止，民眾只要為自己喜愛的夜市攤商加油衝人氣，還有機會抽中ACER SWIFT的筆記型電腦、Airpods等大獎。

今年有寧夏、延三、艋舺、華西街、廣州街、南機場、公館及士林等八大夜市參與活動，主辦單位今年舉辦「夜市之星」美食爭霸戰網路票選，包括士林夜市人氣小吃丞祖胡椒餅、阿輝麵線、炸鮮奶；公館夜市的阿家碳烤、宜蘭蔥餅、玉米妹煎餃；南機場夜市鈺師傅上海生煎包、八棟湯圓、康師傅海產麵；華西街夜市北港甜湯、大鐤肉羹、及台南擔仔麵；延三夜市則有大橋頭潤餅、新營人牛肉等。

北市產發局表示，「夜市」最能一窺在地生活樣貌，希望透過夜市美食票選、系列抽獎及優惠活動，邀愛好夜市的朋友們，一同暢遊台北八大夜市，吃遍道地風味小吃。

市場處表示，今年的夜市之星美食爭霸戰，24攤入圍名單是由秘密客從8大夜市的120個攤商評選出24個攤商，網路票選活動到11月22日，參加票選活動民眾有機會獲得筆電等獎品，11月30日夜市之星美食爭霸戰頒獎典禮抽出幸運得主。