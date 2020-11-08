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柯文哲嗆不要再打口水戰 侯友宜：蓋好捷運比較重要

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
柯文哲喊不要再打口水戰，侯友宜表示，現在為重要的事情是蓋好捷運，還有很多重要的事等著自己去完成。圖／財團法人文化基金會提供
柯文哲喊不要再打口水戰，侯友宜表示，現在為重要的事情是蓋好捷運，還有很多重要的事等著自己去完成。圖／財團法人文化基金會提供

雙北最近為了捷運經營權鬧得沸沸揚揚，台北市長柯文哲昨說有些路線50年都沒辦法打平，甚至希望雙方不要再打口水戰了。新北市長侯友宜今日表示，現在最重要的是先核定尚未施作的汐東線，大家一起努力，交通部快點核定，認真做事才是他最主要的目的，希望趕快完成新北城市建設。

侯友宜說，當前最重要的事情是趕快把捷運完成，我們要努力做事，努力讓新北的大眾運輸還有建設都做好，這才是自己當市長為重要的事。

針對柯文哲說不要再打口水戰；侯友宜僅回應，謝謝大家寶貴的意見，對他來說，最重要的就是蓋好捷運，還有很多工作需要等我努力去完成，這才是他當市長最重要的事。

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