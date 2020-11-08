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更新永吉路巷道 永春市場買菜不怕青菜蘿蔔飛出
位於北市信義區永吉路326巷及忠孝東路5段423巷的2條寬12尺的直線連通巷道，緊鄰市場及重要民生道路，長期遭到車輛碾壓，導致路面有下陷及嚴重毀損的情況，北市工務局新工處進行路面更新工程，更新面積約1462坪（4832平方公尺），近期已全數完工。
新工處工務科代理科長王文生指出，此2條巷道均為都市計畫寬度12公尺的道路，北起永吉路、南接忠孝東路5段，除了鄰近捷運板南線永春站外，附近還有永春市場及虎林市場。
為了解決長期因車輛碾壓及降雨滲入所造成的破壞，此更新工程針對路線有下陷及毀損較嚴重地方進行路基改善，面積總計約76.23坪（252平方公尺），徹底解決同一處路面反覆損壞原因。
同時也進行人手孔下地作業，共調降57座人手孔蓋，避免因路面上人手孔高程影響路面平整度，並採用溫度感應度低、抵抗變形能力較佳的改質瀝青混擬土鋪設，增加撲面耐用度、延長路面使用壽命。
新工處工務科中區工務所主任林宗輝則表示，此2路段也納入北市道管中心挖掘管理系統自動建置「禁挖管制」區域圖資，未來將依道路挖掘管理自治條例規定進行挖掘管制，避免重複挖掘行為發生。
信義區富台里長陳國華、長春里長許錦忠、五全里長吳秀好及維里長劉耀平聯合表示，該2處巷道為當地交通要道，路面更新後除提供用路人更舒適道路，也提升周遭市容美觀，對觀光也有助益。
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