2020板橋馬拉松路跑 4千人共襄盛舉

新北市板橋區公所與新北市越野長跑協會合辦的第5屆「板橋馬拉松路跑」8日上午6時在板橋堤外浮洲橋下廣場正式開跑，有42K、21K、10K、5K共4種組別，今年約有4000人參與盛會，總獎金超過10萬，只要突破大會紀錄，還有8000元獎金，活動熱鬧非凡。

今年活動受到疫情影響，但仍有4000人參加，僅比往年略少一些，參賽者早早到場準備，就是希望能一舉奪下佳績；此次主辦單位提供42K組冠軍6000元獎金、21K冠軍能拿4000元、10K冠軍則有3000元。

新北市越野長跑協會理事長林寶興指出，這項賽事可說是全國獎盃錄取率最高的比賽，平均100人就有20人可以得獎，這樣做的目的是希望推廣路跑、馬拉松，讓民眾提升自信，愛上運動。

參賽者林小姐說，之前很擔心疫情影響比賽，所幸最後仍有順利舉行，自己已是第3年參加，希望這次能突破自己，挑戰最佳成績。

游錫堃說，我2014年選過新北市長，雖然選輸了，但多年來仍積極參加新北市各活動，板橋馬拉松更是每年都來，希望大家都能展現出最佳狀態，奪下好成績。

新北市議員李坤城表示，今日天氣涼爽，沒有大太陽，是相當適合路的日子，相信這樣的條件是有助於選手創造佳績，突破紀錄。