板信新北好市節 限量好料包銅板價就能帶回家
新北市市場處今、明兩天在府中捷運站1號出口對面廣場及重慶路，舉辦「2020板信新北好市節」，每日推出限量100份、價值超過100元的50元銅板價「百大名攤好料包」。今天活動現場，由新北市長侯友宜抽出5位價值超過600元的升級版「好料大禮包」。
「板信新北好市節」邀新北各區公有市場共36攤一同展售，規劃「新鮮人」、「新鮮貨」及「新鮮吃」三大展區，網羅在地青年攤商、挖掘市場內美食新品及人氣商品。市場處長盛筱蓉表示，今年疫情不能出國，也挖掘深藏在市場內7國特色料理，讓在民眾來一場偽出國美食之旅。
侯友宜表示，市府近年不斷輔導公有市場轉型及活化，除了老舊市場改建，更以美學、科技及在地需求等概念進行改造，藉由新北好市節帶動庶民經濟，以「新鮮」為主題，集結各市場中逐漸發芽茁壯的新攤商、挖掘市場內的特色異國美食，更推出「新北正新鮮-市場改造成果展」，將新北5座市場的改造成果呈現給大家。
市場處表示，「2020板信新北好市節」至明日下午7點，除限量100份「百大名攤好料包」，還有消費集點活動「就市愛點名」、體驗活動「新鮮報你知」、「鮮聲奪人」及「好市音樂會」等好康活動，現場攤位除以現金及「市場消費券」消費外，振興三倍券及「新北特惠券」皆可使用，相關活動內容及更多好康優惠可上「新北好市生活學」或「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁查詢。
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