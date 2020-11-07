新北首例異地重建歷史建築 五股守讓堂今揭牌開幕

新北市五股守讓堂今天揭牌開幕，配合五股交流道改善工程拆遷重組，歷經2年5個月工期，除了是新北首座異地重建的文化資產，也是第一個將文化資產打造成公共空間，結合市民藝術與在地學習的案例。

文化局表示，五股守讓堂建於日治大正6年（1917年），2006年5月23日公告登錄為歷史建築，2007年因五股交流道拓建而拆遷，2018年進行重組工程，並遷建至五股洲子洋重劃區，總經費8千5百萬元。歷經重組與遷建，將歷史建築活化再利用，成為五股在地居民終身學習的多元運用空間，例如播放影片的多功能教室「伴山學堂」，提供咖啡與茶香的閱覽室「三讓文房」，提供民眾親臨體驗的「藝遊工坊」，還有多元化的展覽空間。

新北市長侯友宜今與吳家後代子孫吳沃澤，以及當地民代進行守讓堂揭牌儀式，並參觀異地重建後的守讓堂內部。侯友宜表示，透過空間活化與再利用，打造成為現代化的友善空間，讓文化資產不再只供研究或觀賞，更成為地方民眾學習、交流、生活與推展藝文活動的場所，參觀遊玩時，不妨多加欣賞五股守讓堂美麗精緻的傳統建築裝飾工藝。