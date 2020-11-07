培養在地藝術家 復興商工寫生隊學生用畫「話新北」

「中和福德寫生暨著色比賽」今上午10點在南山烘爐地立體停車場登場，吸引超過400名繪畫好手一同參與。復興商工此次也有許多學生參與，校長王志誠表示，此次與中和區公所共同推動在地宗教特色寫生比賽，也培養新北在地的新銳藝術家。

復興商工為全國歷史最悠久的美術工藝設計學校，校內也培養風景寫生隊，王志誠表示，今年在新北市教育局「新北創新教育加速器計畫」支持下，團隊走遍新北市各特色景點，包含九份、平溪、八里、深坑、淡水等地，用水彩畫筆記錄新北的美景、故事、蛻變與人文，培育記錄新北風貌的在地新銳藝術家。

學校鏈結在地資源，此次由指導老師歐紹合帶領風景寫生隊學生，至中和南山福德宮進行寫生活動，為新北增添人文藝術活力並傳承台灣傳統文化。