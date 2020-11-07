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培養在地藝術家 復興商工寫生隊學生用畫「話新北」

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
復興商工風景寫生隊學生在指導老師帶領下，至中和南山福德宮進行寫生活動。圖／復興商工提供
復興商工風景寫生隊學生在指導老師帶領下，至中和南山福德宮進行寫生活動。圖／復興商工提供

「中和福德寫生暨著色比賽」今上午10點在南山烘爐地立體停車場登場，吸引超過400名繪畫好手一同參與。復興商工此次也有許多學生參與，校長王志誠表示，此次與中和區公所共同推動在地宗教特色寫生比賽，也培養新北在地的新銳藝術家

復興商工為全國歷史最悠久的美術工藝設計學校，校內也培養風景寫生隊，王志誠表示，今年在新北市教育局「新北創新教育加速器計畫」支持下，團隊走遍新北市各特色景點，包含九份、平溪、八里、深坑、淡水等地，用水彩畫筆記錄新北的美景、故事、蛻變與人文，培育記錄新北風貌的在地新銳藝術家。

學校鏈結在地資源，此次由指導老師歐紹合帶領風景寫生隊學生，至中和南山福德宮進行寫生活動，為新北增添人文藝術活力並傳承台灣傳統文化。

王志誠說，寫生隊與新北市文化局共同合作，12月23日至明年1月17日，將於永和「美麗永安藝文中心」進行「新北創新教育加速器計畫」寫生成果展，以「新北話－畫新北」為主題，並針對古城風華（老街）、新北人情（故事）、海山對話（美景）、北都新貌（蛻變）等四個面向進行創作，藉此達到描繪新北特色人文與宣揚新北在地文化的目標。歡迎民眾到場觀展。

復興商工風景寫生隊學生在指導老師帶領下，至中和南山福德宮進行寫生活動。圖／復興商工提供
復興商工風景寫生隊學生在指導老師帶領下，至中和南山福德宮進行寫生活動。圖／復興商工提供
復興商工風景寫生隊學生在指導老師帶領下，至中和南山福德宮進行寫生活動。圖／復興商工提供
復興商工風景寫生隊學生在指導老師帶領下，至中和南山福德宮進行寫生活動。圖／復興商工提供

藝術家 淡水

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