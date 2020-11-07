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石灰坑山步道眺望大台北 林蔭演奏秋天進行曲

中央社 / 新北7日電

漫步楓香大道，秋風尚未拂紅葉，在芒花搖曳白髮中微有涼意。遠處石灰坑山步道入口的百年老榕靜靜訴說山中歲月，觀景台眺望山腳的大漢溪與遠處台北城，讓郊山踏青更顯幽靜。

新北市府觀旅局今天表示，響應交通部觀光局「向山致敬」活動，串連城市周邊的淺山，推動「家山」的概念，也就是位於住家附近交通工具可輕易到達的小山，作為親近山林的敲門磚。

位於新北市樹林區的石灰坑山步道，鄰近鶯歌區與桃園市龜山區，可串連大棟山步道、福源山步道，海拔雖然不高，但無論是俯瞰三峽、樹林、鶯歌，或蜿蜒大漢溪與三峽河，抑或眺望林口台地等，可擁有180度的極佳視野。

攀登石灰坑山步道，可選擇從樹林區東和街上山，車輛停在福安宮土地公廟前廣場，一路順著種植楓香樹的產業道路前行，這裡是著名的賞楓地點，筆直高聳的樹木若進入晚秋氣溫驟降，將會一路暢紅到底。

紀錄片導演麥覺明說，海金沙是一種蕨，原生於東亞，以孢子或地下的根莖繁殖，常攀附在其他植物身上。因孢子細黃如沙，蔓生的海金沙，看起來像是藤蔓的構造其實是葉軸，可無限生長，有著「世界最長的葉子」之稱，讓人感到相當驚奇。

在景觀平台上，若天氣好，台北大學城、三峽鳶山、大漢溪鳶山堰、土城天上山、甚至台北市的101高樓、國道3號的繁忙交通，都可以一覽無遺。

位於鶯歌區與龜山區交界稜口的老榕樹為有350年的歷史，一路順行攀登石灰坑山，步道並不難走。沿途，可以欣賞因為氣候變遷亂了季節的相思木、掉落的油桐子、及當季花期的黃白花朵「大頭茶」散落一地。

石灰坑山海拔標高374公尺，有顆987號三等三角點基石，山頂視野普通，但可遠眺林口台地及大棟山。回到終點福安宮，沿途時而竹林、綠蔭遮天，或姑婆芋搖動如傘的葉子，林下小昆蟲也熱鬧奏鳴秋天的進行曲。

觀光旅遊局表示，規劃一系列的登山小旅行，鼓勵遊客走進山的城市，體驗新北山林幽靜步道的美好，甚至在景觀平台可欣賞夕陽與夜景。

觀旅局長張其強表示，攀登郊山步道不但環保節能、減少碳足跡，也響應「親山」、「親近自然與人文」、「人與環境親密」的關係，全家一起走入山林，讓心歸零。

林口 氣候變遷

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