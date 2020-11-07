迪卡儂二手市集今起2天登場 物資媒合助弱勢

「讓物品能再次利用！」新冠肺炎疫情帶動民眾運動熱潮，不少運動用品更新迅速，迪卡儂二手市集今起一連二天在台中迪卡儂南屯店登場，民眾不但可以寄賣家中閒置的運動用品，也可以到場挖寶，吸引民眾熱情參與。

迪卡儂二手市集發起人、台灣迪卡儂部門經理邱柏睿說，台中迪卡儂發起二手運動物資媒合平台，透過集結民眾捐出的二手運動物品，以及迪卡儂自發捐出的全新運動物品，經整理將送給弱勢家庭。

邱柏睿說明，近年吹起運動熱潮，今年受新冠肺炎影響，多數人選擇在家運動，也添購不少運動相關用品，帶動迪卡儂銷售業績。但運動用品更新迅速，不少運動用品因此被閒置，迪卡儂為讓物資能持續使用、不浪費，發起二手運動物資媒合平台，以「愛物惜物」的心情，將不需使用的運動產品，為它找到下一個家。

邱柏睿指出，今天是第二次舉辦迪卡儂二手市集，過去在第一次辦理時，規模較小，只有童車，這次擴大規模，讓民眾能寄賣所有家中運動產品，也可到現場挖寶。