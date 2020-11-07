聽新聞
test
0:00 / 0:00
五股守讓堂開幕首日就有小朋友受傷 侯友宜：有缺失就改進
新北市五股守讓堂今開幕，新北市長侯友宜參加揭牌儀式，但沒多久就有小朋友受傷，左邊額頭因撞到流血，所幸並無大礙，小朋友精神狀況穩定，侯友宜表示，有缺失的部分就要改建，文化局長龔雅雯則說，場內的椅子已經是設計圓弧型，會再請廠商磨更精細一點。
五股守讓堂是新北首座異地重建的文化資產，為配合五股交流道改善工程拆遷重組，2018年開工、在今年完工，也是第一個將文化資產打造成公共空間，結合市民藝術與在地學習的案例。
今天是守讓堂開幕日，許多民眾都前來一睹守讓堂風貌，侯友宜剛與吳家後代子孫吳沃澤及當地民代進行守讓堂揭牌儀式，準備要參觀異地重建的守讓堂內部，不料現場有小朋友大哭，才發現是因為被絆倒，頭撞到一旁的椅子，左額頭流血，媽媽趕緊安撫，一旁的工作人員也趕緊叫救護車並簡單包紮。
侯友宜到場後，有民眾趕緊反映小朋友的狀況，侯友宜說，有缺失就要改進，椅子周邊太利就再磨平一點，避免類似狀況再發生，文化局長龔雅雯表示，廠商施作的時候沒有注意到這點，會再做精細一點。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言