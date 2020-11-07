千人鐵馬樂遊富貴角燈塔 小禎苗條現身分享北海岸旅遊

交通部觀光局北觀處今天舉辦極北點富貴角燈塔自行車騎遊活動，上午近千名車友從金山中角灣國際衝浪基地出發，神秘嘉賓藝人胡盈禎「小禎」到場分享北海岸旅遊經驗，炒熱現場氣氛。

「台灣自行車節」系列主軸活動之一的「Light up Taiwan極點慢旅」活動，以台灣周邊美麗的海洋以及極具特色的燈塔為主題，搭配自行車慢旅騎乘方式，吸引民眾前往探訪，體驗台灣小鎮美妙的景色與濃厚的人情。

今天鳴槍後由三鐵甜心郭佩青領騎，活動路線分別為探訪極北點富貴角燈塔的路線A，全長約32公里，與探訪金山田園支線的路線B，全長約13公里，由中角灣國際衝浪基地出發，行經跳石海岸、石門洞、富貴角燈塔、風箏公園、富基漁港、風藝術營區、十八王公、金山清水濕地、金山舊機場遺址及獅頭山公園等知名景點，讓參加者以自行車漫遊北海岸的無敵山海美景。

遊客於11月底之前只要來到極北點富貴角燈塔，可以與富貴角燈塔自拍，並且掃描QR Code，即可免費取得電子到訪認證證書。證書上會有您與極北點富貴角燈塔的照片，非常值得解鎖收藏，邀請民眾騎乘單車暢遊濱海風光的同時，還拿到值得紀念的專屬證書。

富貴角燈塔所在的北海岸及觀音山國家風景區，擁有多元山海特殊風貌與人文風情，從中角灣國際衝浪基地、野柳地質公園、金山燭臺雙嶼、老梅綠石槽、白沙灣、三芝淺水灣等天然景觀，以至人文藝術李天祿布袋戲文物館、朱銘美術館，都讓人流連忘返。近年來北觀處積極打造自行車旅遊環境，推動低碳旅遊。