台北市原住民族運動會登場 柯文哲驚：現場人山人海

台北市原民會舉辦的第十一屆娜魯灣文化節系列活動「六族聯動．全原集合」台北市原住民族運動會，上午在天母運動公園登場，現在有2400 多人參加，台北市長柯文哲出席，看見現場人數，也說活動盛大，人山人海。

柯文哲說，台灣是多元開放社會，以前有四大族群，除了原住民，包括閩南人、客家人、外省人， 現在加上愈來愈多的新住民，有五大族群，但不管是四大還是五大族群，原住民才是台灣真正的住民。 原住民文化應視為台灣文化資產一部分，像服裝設計，要在地化才有國際化，把原住民的風味在帶進去 ，可讓台灣服裝設計更有可見度。

另外，發展多元文化是台北市努力的目標，陸續推動原住民活動，包括提高語言認證獎勵金，拿到中高級認證，以前是補助5000元，現在是1萬元，高級認證是1萬變2萬，優級認證是2萬變3萬，語言是文化的基礎，北市會鼓勵更多人參加語言認證，學習語言才能承傳文化。

柯文哲說，長青樂活計畫中，已陪訓40名銀髮志工，在學校、社區去傳承原住民文化的內涵，北市也在思考凱達格蘭文化會館、北原會館、原民風味館，如何能更有效的運作。

原住會主委巴干巴萬說，原住民族運動會是每年娜魯灣文化節系列活動中最大型的一場活動，共有6大競賽項目與15項親子樂齡闖關遊戲，競賽獎金高達19萬8000元，運動會除了設計六大傳統競賽項目與15項親子樂齡闖關遊戲外，周邊亦設有政令宣導與原民風味市集，有30個攤位。